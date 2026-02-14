Via Freri e il cantiere abbandonato preoccupa la gru che incombe sulle case | Può crollare a causa del vento

La gru abbandonata in via Freri preoccupa i residenti perché potrebbe crollare sotto la forza del vento. La struttura si trova vicino alle case e, con le sue braccia aperte, rappresenta un rischio concreto per chi vive nella zona. Da settimane, il cantiere non progredisce e le condizioni della torre si sono deteriorate, alimentando le paure di un incidente. Nel frattempo, i cumuli di rifiuti vicino all’area aumentano i problemi igienici e aggravano la situazione.

Da un lato il problema igienico-sanitario causato dai cumuli di rifiuti, dall'altro quello legato alla sicurezza. Il cantiere abbandonato in via Freri non fa dormire sonni tranquilli ai residenti della zona e al terzo Quartiere. Il presidente Alessandro Cacciotto, dopo varie denunce vista la quantità di immondizia depositata all'interno dello scheletro del palazzo che difficilmente verrà costruito, accende i riflettori sulla gru rimasta all'interno del cantiere. "Immaginiamo per un solo istante se fosse caduta nei giorni scorsi a causa del vento", esordisce l'esponente di Fratelli d'Italia. Le immagini che arrivano oggi dai nostri operatori, impegnati nella raccolta del rifiuto non differenziabile nell'area Centro della città, fanno male. Siamo in via Tranquilla, via Candore, Valle degli Angeli, via D'Amato, via Antonello Freri e via Marche