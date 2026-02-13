Ordinanza sull’ex cementificio Moccia | il commissario impone verifiche e messa in sicurezza

L’ex cementificio Moccia, situato a Caserta, finisce al centro di un’ordinanza urgente del Comune: il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha disposto verifiche tecniche e interventi immediati di messa in sicurezza contro il titolare Gennaro Moccia, dopo aver riscontrato criticità legate a rischi di crollo e contaminazioni ambientali.

Sopralluogo con i Carabinieri Forestali a San Clemente: strutture in stato di abbandono. Entro 15 giorni relazione tecnica sullo stato di sicurezza L'ex cementificio Moccia finisce al centro di un'ordinanza urgente del Comune di Caserta. Il commissario straordinario Antonella Scolamiero ha disposto un provvedimento nei confronti del titolare Gennaro Moccia, imponendo verifiche tecniche e interventi immediati per la messa in sicurezza dello stabilimento dismesso. L'amministrazione ha verificato che lo stabilimento è in possesso di regolare certificato di agibilità rilasciato nel dicembre 2000. Tuttavia, considerato il tempo trascorso e lo stato attuale delle strutture, si rende necessario accertare il permanere delle condizioni di sicurezza statica e impiantistica.🔗 Leggi su Casertanews.it