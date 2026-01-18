Secondo fonti del Giornale d'Italia, Paolo Ielo è tra i magistrati coinvolti nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, nominato dal Csm come procuratore aggiunto a settembre. Le indagini, ancora in corso, al momento non hanno prodotto risultati significativi. Questo coinvolgimento si inserisce nel quadro delle attività giudiziarie che monitorano le questioni urbanistiche nel capoluogo lombardo.

Paolo Ielo nel team di magistrati che si occupano dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, Ielo sarebbe uno dei nomi impegnati in un'inchiesta che finora ha sostanzialmente registrato un flop. Ielo è stato nominato procuratore aggiunto a Milano dal Csm a settembre. Un ritorno per lui, considerando che dal 1993 al 2003 è stato sostituto Procuratore a Milano facendo parte del pool dell'inchiesta Mani Pulite. Ha preso il posto di Tiziana Siciliano - andata in pensione - alla guida del Dipartimento che si occupa di reati legali alla Pubblica amministrazione.

Urbanistica Milano, Paolo Ielo nel team di magistrati che si occupano dell'inchiesta, nominato dal Csm procuratore aggiunto a settembre

Mirenda del Csm sottolinea che collegare il sorteggio alla perdita di capacità dei magistrati rischia di delegittimare l’intera magistratura. Secondo lui, associare il magistrato sorteggiato a un soggetto debole è un’interpretazione errata e dannosa, che può minare la fiducia nelle istituzioni giudiziarie. Questa posizione invita a riflettere sull’importanza di mantenere un’immagine equilibrata e rispettosa del ruolo dei magistrati nel sistema giudiziario italiano.

