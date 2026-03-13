Durante il mese di marzo, Frette, in collaborazione con la Longevity Suite, invita le persone a scoprire come le lenzuola possano influire sulla qualità del sonno. L’azienda propone una selezione di tessuti e modelli studiati per migliorare il comfort notturno, sottolineando l'importanza di scegliere il giusto abbigliamento per il letto. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’effetto che il vestiario notturno ha sul riposo.

Un approccio che Frette esplora da 165 anni, traducendo la cultura del dormire bene in una ricerca tessile continua, capace di evolvere insieme alle esigenze dell’abitare contemporaneo. Percalle dalla mano fresca e leggera, rasi avvolgenti e luminosi o inediti intrecci di cotone, seta e cashmere: ogni tessuto restituisce una percezione diversa sulla pelle e contribuisce a modulare traspirabilità, comfort e termoregolazione durante il sonno. Per celebrare la Giornata Mondiale del Sonno, ha ideato un percorso sensoriale, la Sanctuary Ceremony, pensato per accompagnare nella scelta della proposta più adatta per ogni esigenza e per trasformare il gesto quotidiano del riposo in un rituale consapevole e su misura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il benefici del sonno aumentano con le lenzuola giuste

