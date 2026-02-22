Crolla il muro di un vecchio fabbricato danni alle auto in sosta

Un muro di un vecchio edificio crolla e schianta due auto in sosta in via Luigi Petri 19 a Pozzuolo del Friuli. La caduta si verifica nel tardo pomeriggio di ieri, danneggiando le vetture parcheggiate lungo la strada. Per motivi ancora da chiarire, la struttura ha ceduto improvvisamente, causando danni materiali e mettendo in allerta i residenti. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti si chiedono se ci siano responsabilità.

Crolla il muro di un vecchio fabbricato e finisce sopra due auto parcheggiate. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio 2026, in via Luigi Petri 19 a Pozzuolo del Friuli. A cedere è stato il muro di cinta di un edificio datato, che si è abbattuto all'interno di una corte, colpendo due vetture in sosta e causando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la verifica della stabilità delle parti residue della struttura. Non risultano persone coinvolte. Accertamenti in corso per ricostruire le cause del cedimento.

Crolla un vecchio muro di cinta, danneggiate auto in sosta a NapoliNel pomeriggio di oggi a Napoli, un vecchio muro di cinta è crollato in via Francesco Pinto, causando danni a diverse auto in sosta.

Scontro in via della Liberazione: danni al muretto e alle auto in sosta [FOTO]Un incidente si è verificato sabato mattina in via della Liberazione, a Chieti.

