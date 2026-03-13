Il 15 marzo scatta la domenica ecologica

Il 15 marzo si svolge la domenica ecologica a Parma, con divieti di circolazione dalle 8:30 alle 18:30 entro l'anello delle tangenziali. La limitazione interessa tutti i veicoli all’interno di questa area come parte delle misure antismog adottate dal Comune. La giornata rientra nel quadro delle iniziative previste dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.

Le domeniche ecologiche sono previste ogni domenica fino al 31 marzo 2026. 1) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 2) veicoli alimentati a GPLbenzina o metanobenzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 7152007*6922008 (Euro 6 A o Euro 6 B); 5) motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 200377CE e successive. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il 15 febbraio scatta la domenica ecologica

Inquinamento, il 28 dicembre scatta la domenica ecologicaDomenica 28 dicembre è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a marzo scatta

Discussioni sull' argomento Blocco del traffico per la domenica ecologica del 15 marzo; Scatta il conto alla rovescia: meno di 24 ore alla Premier League di Roma. Gli orari e dove seguirla; Karate, scatta il conto alla rovescia: meno di 24 ore alla Premier League di Roma; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio.

Fino al 29 marzo scatta la Promo di Marzo di Square Enix da Gamelife! Vivi avventure epiche con Final Fantasy 7 Remake Intergrade, , Octopath Traveler 0, Life is Strange Collection e tanti altri titoli imperdibili! Scoprili tutti su gamelife.it e nei negozi Gamelife. - facebook.com facebook

Scatta martedì 10 marzo il conto alla rovescia per la maturità 2026: mancheranno esattamente 100 giorni alla prima prova scritta dell’esame di Stato. Come ogni anno, per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori è un momento simbolico, segn… x.com