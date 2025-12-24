Inquinamento il 28 dicembre scatta la domenica ecologica

Domenica 28 dicembre è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.Le domeniche ecologiche sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

inquinamento il 28 dicembre scatta la domenica ecologica

