Inquinamento il 28 dicembre scatta la domenica ecologica
Domenica 28 dicembre è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale.Le domeniche ecologiche sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Inquinamento: il 26 ottobre scatta la domenica ecologica
Leggi anche: Inquinamento: il 16 novembre scatta la domenica ecologica
Inquinamento, misure antismog sospese fino al 28 dicembre: nessuna limitazione al traffico; Anche a Morcone scatta ordinanza anti-smog: stop a combustioni all’aperto e limiti ai riscaldamenti fino al 18 dicembre.
Inquinamento, misure antismog sospese fino al 28 dicembre: nessuna limitazione al traffico - A partire da oggi, lunedì 15 dicembre, e fino al 28 dicembre sono sospese nell'area del Comune di Venezia le limitazioni al traffico legate all'inquinamento ... msn.com
Allarme inquinamento. Divieti fino al 29 dicembre - Ancora sforamenti da Pm10, prolungate le ordinanze nei vari Comuni per limitare l’utilizzo e quindi la circolazione dei mezzi più inquinanti. msn.com
Smog oltre i limiti a Roma: domenica 14 dicembre scatta il blocco del traffico - Domenica 14 dicembre stop ai veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde: orari 7. ilquotidianodellazio.it
Nel nuovo numero del magazine Salute, in edicola mercoledì 24 dicembre con La Repubblica, La Stampa e tutti i giornali del gruppo Gedi si parla dell’invecchiamento che accelera. E paghiamo il conto a sovrappeso, stress, inattività e inquinamento. Ma ogni - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.