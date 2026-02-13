Il 15 febbraio scatta la domenica ecologica

Il Comune di Parma annuncia che domenica 15 febbraio 2026 scatta la giornata ecologica, con divieti di circolazione dalle 8:30 alle 18:30 all’interno dell’anello delle tangenziali, nel tentativo di ridurre le emissioni di inquinanti. Questa misura, inserita nel nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale, mira a migliorare la qualità dell’aria in città e a limitare l’inquinamento atmosferico. La decisione è stata presa per rispettare i limiti di smog stabiliti dalle autorità regionali e comunali, che puntano a contenere le polveri sottili durante i periodi di

Le domeniche ecologiche sono previste ogni domenica fino al31 marzo 2026. 1) veicoli alimentati abenzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 2) veicoli alimentati aGPLbenzina o metanobenzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 9869A CE e successive o alla direttiva 9996A CE e successive; 3) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 7152007*6922008 (Euro 6 A o Euro 6 B); 5) motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 200377CE e successive.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La domenica 8 febbraio 2026 a Parma sarà ecologica.

