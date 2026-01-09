Il nuovo Ikea point apre a Novara per San Gaudenzio

Il nuovo Ikea Point a Novara, situato vicino a San Gaudenzio, aprirà presto al pubblico. Si tratta di un punto dedicato a pianificare, ordinare e ritirare acquisti in modo semplice e rapido. La data ufficiale dell'apertura è stata comunicata e il servizio sarà disponibile prima delle celebrazioni di San Gaudenzio, offrendo ai clienti un'opzione comoda per gestire i propri acquisti Ikea nella zona.

C'è la data ufficiale: il nuovo "plan, order and pick-up point" di Ikea aprirà prima di San Gaudenzio a Novara.Nel nuovo negozio di 234 metri quadri all'interno della galleria commerciale del supermercato Esselunga di corso della Vittoria sarà possibile progettare, ordinare e ritirare i propri.

