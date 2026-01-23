Ieri in Campania | omicidio e traffico di droga 19 arresti nel Casertano Prodotti ittici maxi sequestro

Ecco un riepilogo delle principali notizie di ieri in Campania: in Caserta, sono stati effettuati 19 arresti per omicidio e traffico di droga. Contestualmente, è stato sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici. A Avellino, la Procura ha iscritto sette persone nel registro degli indagati per illeciti urbanistici ed edilizi. Un quadro di attività giudiziaria e di operazioni di polizia che riflette le recenti criticità e interventi nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 22 gennaio 2026. Avellino – la Procura ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta legata a d illeciti urbanistici e edilizi. Le accuse ipotizzate nei loro confronti includono lottizzazione abusiva e, per due dei sette, falso. ( LEGGI QUI ) Benevento – Il Servizio Civile dovrebbe essere una palestra di cittadinanza. A Benevento, invece, rischia di passare alla storia come un ufficio di collocamento improprio. Con tanto di ispezione, revoca dei fondi e una figuraccia istituzionale difficile da archiviare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio e traffico di droga, 19 arresti nel Casertano. Prodotti ittici, maxi sequestro Leggi anche: Taurisano, traffico di droga e bombe artigianali pronte all'uso: due arresti e maxi-sequestro Omicidio e traffici di droga, 17 arresti della Polizia nel CasertanoDall’alba di oggi, la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: 18enne accoltellato a Napoli, restano in cella i 4 minorenni; Fitta rete di parentele al soldo del boss; Commissioni regionali Campania, oggi in Consiglio senza accordo sulle presidenze. Avs offesi con Fico: Trattati come comparse; Mafia, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere di cui 3 minori: così il clan controllava droga e case popolari. Si è tenuta ieri la seduta del Consiglio regionale della Campania nel corso della quale il Presidente della Giunta, Roberto Fico, ha presentato i componenti dell’Esecutivo regionale. Presente l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.