Ieri in Campania sono arrivate importanti vittorie per Benevento e Casertana, che consolidano le loro posizioni in classifica. Tuttavia, nel napoletano si è verificato un episodio drammatico che ha attirato l’attenzione. Ecco un riepilogo delle notizie principali di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, con aggiornamenti su avvenimenti sportivi e altre vicende di rilievo nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 5 gennaio 2026 Avellino – "Tanti a dire no. Una riuscita manifestazione di grande civiltà. Le comunità locali prendono coscienza che il futuro dei loro territori è nelle proprie mani. No al decisionismo irrispettoso della partecipazione democratico". No al forno crematorio. ( LEGGI QUI ) Benevento – Il Benevento batte in rimonta il Crotone e vola al comando solitario del girone C del campionato di serie C. Al gol di Zunno, i giallorossi rispondono col pari di Mignani e con la zampata durante il primo minuto di recupero da parte di Carfora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: Benevento e Casertana, vittorie d'alta quota. Dramma nel napoletano

