Barilla ha deciso di sostenere Dynamo Camp attraverso una donazione di 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco. La partnership fa parte della collaborazione tra le due organizzazioni in occasione della campagna di raccolta fondi chiamata 'Biscotti di felicità'. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per finanziare le attività di Dynamo Camp. La collaborazione è stata annunciata recentemente e si svolge a Roma.

Roma, 2 mar. (Labitalia) - Barilla sarà al fianco di Dynamo Camp per la raccolta fondi 'Biscotti di felicità'. Si tratta del primo grande evento di piazza nazionale di Dynamo, uno dei primi centri italiani di Terapia Ricreativa per bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, che toccherà 18 regioni e oltre 100 piazze italiane il 14 e il 15 marzo. Ad accompagnare lo staff della Fondazione ci saranno 3.000 volontari, tra cui alcuni dipendenti del Gruppo Barilla, che distribuiranno 40mila biscottiere in edizione limitata Dynamo contenenti una confezione di Abbracci Mulino Bianco. L'azienda di Parma affianca la Fondazione non solo con la donazione di prodotto, ma contribuendo alla copertura di una parte rilevante dei costi dell'iniziativa, compresa la produzione delle speciali latte che contengono i biscotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco

