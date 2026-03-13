I timori della Cina per lo Stretto di Hormuz chiuso | Una guerra prolungata non conviene a nessuno

L'incaricato d’affari ad interim dell’ambasciata cinese in Italia ha dichiarato in un'intervista a Fanpage che la Cina teme le conseguenze di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz. Ha altresì affermato che una guerra prolungata nella regione non sarebbe vantaggiosa per nessuno. Le sue parole si concentrano sulle preoccupazioni di Pechino riguardo a un'eventuale escalation nel Mar Arabico.

L'Incaricato d’Affari ad interim dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Li Xiaoyong, in un'intervista a Fanpage.it, condanna l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che "costituisce una chiara violazione del diritto internazionale" e rilancia l'appello rivolto a tutte le parti, affinché cessino le operazioni militari: "La linea rossa della protezione dei civili non deve essere superata, e gli obiettivi non militari come l'energia, l'economia e i mezzi di sussistenza non dovrebbero essere attaccati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

