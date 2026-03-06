La guerra e lo stretto di Hormuz chiuso container fermi al porto di Ancona | trasportatori in ansia

La guerra e la chiusura dello stretto di Hormuz stanno causando problemi ai trasportatori, con container fermi al porto di Ancona. La situazione internazionale, tra tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, si riflette sulla movimentazione delle merci nella regione. Le imprese locali sono in attesa di sviluppi, mentre le navi restano in stazionamento in attesa di indicazioni.

ANCONA Il conflitto Usa-Israele contro l'Iran aggiunge un ulteriore livello di incertezza all'economia marchigiana. Riaccende la pressione su gas, carburanti e materie prime, alimenta rischi speculativi lungo la filiera energetica, mette sotto stress trasporti e supply chain. E rende più complesso l'accesso ai mercati internazionali, come attestano i container diretti verso il Golfo Persico fermi al porto d'Ancona. È in questo contesto che arrivano i dati sul quarto trimestre 2025 (241 imprese) del Centro Studi di Confindustria Marche. Registrano un incremento tendenziale della produzione industriale, rispetto allo stesso periodo del 2024, dello 0,5% contro l'1,1% della manifattura italiana.