Gas in Europa | +20% e timori per lo Stretto di Hormuz

Il prezzo del gas naturale in Europa sta salendo del 20% nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. Questa crescita preoccupa le fonti di approvvigionamento, mentre si registrano tensioni legate allo Stretto di Hormuz, un'area di grande importanza per il trasporto di risorse energetiche. La situazione sta attirando l’attenzione di operatori e governi sulla stabilità delle forniture.

Il prezzo del gas naturale in Europa sta registrando un’impennata preoccupante nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. I contratti futures al Ttf di Amsterdam hanno guadagnato oltre il 20% all’apertura, superando la soglia dei 64 euro per megawattora. Sul mercato Ice di Londra, i valori hanno superato gli 800 dollari per 1.000 metri cubi con un rialzo giornaliero superiore al 27%. Questa dinamica riporta l’Europa a livelli di costo non visti dal 2022. Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente sono il motore principale di questo movimento dei prezzi. Gli scontri tra Israele e Iran, con il coinvolgimento degli Stati Uniti, hanno riacceso i timori sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

