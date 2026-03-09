La Russia continua a perdere terreno in Ucraina | dai problemi di connessione alla scarsità di soldati

La Russia sta incontrando difficoltà nel proseguire le operazioni in Ucraina, con problemi di connessione nelle zone di combattimento e una diminuzione del numero di soldati disponibili. Nonostante la comunicazione ufficiale, i fatti mostrano un rallentamento nelle avanzate e una crescente carenza di forze militari. La situazione sul campo sembra indicare una pressione crescente per le forze russe.

La Russia sta avendo degli evidenti problemi a conquistare il terreno ucraino, indipendentemente dalla propaganda che il Cremlino cerca di spargere anche in Occidente. In base a un post pubblicato dal think tank “Black Bird Group” su X, a febbraio di quest’anno, Mosca ha iniziato ad avere problemi nella gestione della propria campagna militare. Nell’arco di un mese, l’esercito di Vladimir Putin ha perso 37 km² delle proprie conquiste in Ucraina: si tratta quindi della prima perdita netta da novembre 2023 e del peggior mese per i suoi soldati dall’agosto dello stesso anno. Insomma, siamo davanti a numeri che sicuramente non fanno piacere al presidente russo e tantomeno agli alti funzionari dell’esercito, che tra l’altro fanno grande fatica a trovare nuovo personale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

