La libreria “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto racconta le storie di quattro uomini che hanno lasciato il segno nel giornalismo italiano. Attraverso le pagine, si ripercorrono le vite di Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Mura e Gianni Minà. Sono figure che hanno scritto di sport e cultura, diventando punti di riferimento per generazioni di lettori. Il libro offre un viaggio diretto e senza fronzoli nel mondo di questi protagonisti, tra aneddoti, successi e momenti chiave della loro carriera.

Un viaggio nel cuore del giornalismo italiano attraverso le pagine di “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto, un libro che celebra le figure di Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Mura e Gianni Minà, quattro icone dello sport e della cultura che hanno segnato un’epoca. L’opera, pubblicata da Minerva, ripercorre cronache, memorie e la genialità di questi quattro professionisti, offrendo uno sguardo inedito sul mondo del giornalismo sportivo e culturale italiano. Giuseppe Smorto, originario della Calabria, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a coordinare il lavoro di questi quattro pilastri del giornalismo, stringendo con loro un rapporto di amicizia duraturo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Gianni Il Maestro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gianni Il Maestro

Argomenti discussi: Il giornalismo dei 4 Gianni: cibo, vino, libri, quadri, parole precise e devozione.

Libreria – I quattro Gianni di Giuseppe Smorto: cronache, memorie e genialità del giornalismo italianoTennis - Libreria | Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica. Un viaggio nella storia del giornalismo sportivo e culturale italiano, fatto di incontri memorabili, ironia, stile e passione ... ubitennis.com

GRS WeekMilano Cortina 2026 Ascoltiamo lo storico dello sport, Nicola Sbetti, un grande giornalista sportivo italiano Giuseppe Smorto, Marco Calogiuri, Coordinatore Consulta Sport e Benessere del Forum terzo settore giornaleradiosociale.it/audio/mila x.com

GRS WeekMilano Cortina 2026 Ascoltiamo lo storico dello sport, Nicola Sbetti, un grande giornalista sportivo italiano Giuseppe Smorto, Marco Calogiuri, Coordinatore Consulta Sport e Benessere del Forum terzo settore https://www.giornaleradiosociale.i - facebook.com facebook