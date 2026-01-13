Programmi TV 13 gennaio 2026 | film soap e calcio
Ecco una panoramica dei programmi televisivi del 13 gennaio 2026, tra film, soap e eventi sportivi. Su Rai 1 va in onda “Zvanì”, mentre su Canale 5 si può seguire “Io sono Farah”. Per gli appassionati di calcio, Italia 1 propone la partita Roma-Torino. Una guida utile per orientarsi tra le diverse proposte televisive di questa giornata.
Guida ai programmi TV del 13 gennaio 2026: “Zvanì” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, Roma-Torino su Italia 1. La prima serata del 13 gennaio 2026 vede su Rai 1 il film biografico Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, un racconto intenso che ripercorre la vita del poeta attraverso lo sguardo della sorella Mariù. Rai 2 continua con il successo del docu?reality Il Collegio 9, mentre Rai 3 sceglie il fantasy d’autore Tremila anni di attesa, firmato da George Miller. Sul fronte dell’informazione, Rete 4 e La7 offrono due approcci diversi all’attualità con È sempre Cartabianca e DiMartedì, entrambi dedicati ai temi politici più rilevanti della settimana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Programmi TV 8 gennaio 2026: fiction, soap e film
Leggi anche: Programmi TV 2 gennaio 2026: film da non perdere in prima tv
“Io sono Farah”, le trame dal 12 al 16 gennaio 2026; Programmi TV 13 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Anticipazioni dei programmi tv della settimana: dalla serie La preside allo show per i 30anni di Zelig; Io sono Farah, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026.
Programmi tv, film e cartoni Disney da Capodanno 2025/2026 al 6 gennaio: cosa vedere su Rai e Mediaset - Il palinsesto televisivo Rai e Mediaset per le festività: ecco cosa andrà in onda, tra programmi, concerti e film, nei giorni da Capodanno fino all’Epifania ... fanpage.it
FAMIGLIE, avete già fatto programmi per sabato 17 gennaio Vi aspettiamo al Museo del Risparmio per trascorrere insieme un pomeriggio di divertimento con il lab “Una mamma per a_Mica”! Un laboratorio didattico dedicato a genitori e bambini per apprend - facebook.com facebook
Che programmi hai per il 6 gennaio Siamo aperti dalle 10:00 alle 18:00 e ad accoglierti troverai i nostri percorsi espositivi, il set di Un Medico in Famiglia, il MIAC e anche le speciali visite guidate al set di Roma antica. Prenota a [email protected] x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.