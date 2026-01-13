Programmi TV 13 gennaio 2026 | film soap e calcio

Ecco una panoramica dei programmi televisivi del 13 gennaio 2026, tra film, soap e eventi sportivi. Su Rai 1 va in onda “Zvanì”, mentre su Canale 5 si può seguire “Io sono Farah”. Per gli appassionati di calcio, Italia 1 propone la partita Roma-Torino. Una guida utile per orientarsi tra le diverse proposte televisive di questa giornata.

Guida ai programmi TV del 13 gennaio 2026: “Zvanì” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, Roma-Torino su Italia 1. La prima serata del 13 gennaio 2026 vede su Rai 1 il film biografico Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, un racconto intenso che ripercorre la vita del poeta attraverso lo sguardo della sorella Mariù. Rai 2 continua con il successo del docu?reality Il Collegio 9, mentre Rai 3 sceglie il fantasy d’autore Tremila anni di attesa, firmato da George Miller. Sul fronte dell’informazione, Rete 4 e La7 offrono due approcci diversi all’attualità con È sempre Cartabianca e DiMartedì, entrambi dedicati ai temi politici più rilevanti della settimana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

