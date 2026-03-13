I processi le condanne e le assoluzioni | è morto il super poliziotto Bruno Contrada

È deceduto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde, noto per la sua lunga carriera nel settore della sicurezza. Nato a Napoli e morto all'età di 94 anni, Contrada aveva avuto un ruolo di rilievo nelle forze di polizia italiane, con una vita dedicata al servizio pubblico. La sua morte segna la fine di un percorso che ha visto coinvolgimenti in diversi procedimenti giudiziari.

Si è spento a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada. Il super poliziotto napoletano aveva 94 anni. Entrato in Polizia nel 1962, frequentò a Roma il corso di istruzione presso l'Istituto superiore di polizia. In seguito ha percorso tutta la sua carriera in Sicilia, da dirigente di polizia, ad alto funzionario dei servizi segreti. Arrestato, la vigilia del Natale '92, l'anno delle stragi palermitane, poi a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, venne condannato a 10 anni di carcere il 5 aprile '96. Sentenza ribaltata poi in Corte d'appello il 4 maggio 2001, dove venne assolto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bruno Contrada è morto, super poliziotto nella guerra alla mafia e protagonista di una vicenda giudiziaria che divise l’Italia

È morto Bruno Contrada, aveva 94 anniÈ morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni.

Una raccolta di contenuti su Bruno Contrada

Morto Bruno Contrada, il superpoliziotto dei misteriPALERMO – È morto Bruno Contrada, avrebbe compito 95 anni a settembre. Per anni poliziotto in prima linea contro la mafia a Palermo, venne arrestato con l’accusa di concorso in associazione mafiosa il ... livesicilia.it

E' morto Bruno Contrada(ANSA) - PALERMO, 13 MAR - E' morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94, anni. Napoletano ma palermitano d'adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ... notizie.tiscali.it