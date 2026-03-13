Bruno Contrada è morto super poliziotto nella guerra alla mafia e protagonista di una vicenda giudiziaria che divise l’Italia

Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde durante gli anni più intensi della lotta alla mafia a Palermo, è deceduto all'età di 94 anni. La sua morte è avvenuta ieri sera poco prima di mezzanotte nella città siciliana. I funerali sono programmati per sabato nel capoluogo siciliano. La sua figura ha suscitato molte discussioni in Italia a causa della sua lunga carriera e della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto.

Roma, 13 marzo 2026 - Bruno Contrada è morto, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni più duri della guerra di mafia a Palermo, è morto ieri sera poco prima di mezzanotte a Palermo, i funerali si terranno sabato nel capoluogo siciliano. Contrada è stato per anni al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica italiana in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a una condanna a 10 ann i per concorso esterno in associazione mafiosa. Contrada scontò 8 anni della pena fino alla revoca della stessa condanna dopo un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani (Cedu) che ha portato a un risarcimento per l'ex poliziotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

