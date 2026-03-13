I processi le condanne e le assoluzioni con risarcimento | è morto il super poliziotto Bruno Contrada

È deceduto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde. Il poliziotto napoletano aveva 94 anni e negli anni è stato coinvolto in processi, condanne e assoluzioni con risarcimento. La sua figura è stata al centro di numerose vicende giudiziarie nel corso della sua carriera.

Si è spento a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada. Il super poliziotto napoletano aveva 94 anni. Entrato in Polizia nel 1962, frequentò a Roma il corso di istruzione presso l'Istituto superiore di polizia. In seguito ha percorso tutta la sua carriera in Sicilia, da dirigente di polizia, ad alto funzionario dei servizi segreti. Arrestato, la vigilia del Natale '92, l'anno delle stragi palermitane, poi a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, venne condannato a 10 anni di carcere il 5 aprile '96. Sentenza ribaltata poi in Corte d'appello il 4 maggio 2001, dove venne assolto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

