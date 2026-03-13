È morto ieri sera a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente del Sisde e noto per il suo ruolo nella gestione delle indagini sulle stragi degli anni Novanta. Contrada ha avuto una lunga carriera nella polizia e ha partecipato a operazioni di contrasto al terrorismo. La sua morte segna la fine di una figura che ha avuto un ruolo importante nel settore della sicurezza nazionale.

È morto ieri sera a Palermo Bruno Contrada, ex super poliziotto protagonista della stagione delle stragi. Figura di spicco dei servizi segreti, è stato al centro di una lunga e controversa vicenda giudiziaria legata alla lotta alla mafia. Ex ‘numero tre’ del Sisde, Contrada fu condannato negli anni ’90 per concorso esterno in associazione mafiosa, pena che scontò per alcuni anni, ma in seguito la condanna fu annullata dopo pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e ritenuta senza effetti penali. Una vita tra polizia, intelligence e vicende giudiziarie. Bruno Contrada, nato a Napoli il 2 settembre 1931, è morto ieri sera a Palermo all’età di 94 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruno Contrada, morto l’ex super poliziotto e dirigente Sisde

Morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e alto funzionario del Sisde Una lunga carriera nelle istituzioni È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia ed ex numero tre del Sisde,...

I processi, le condanne e le assoluzioni: è morto il super poliziotto Bruno Contrada Si è spento a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada.

È stato il numero tre dei servizi segreti civili italiani È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex alto dirigente della sicurezza dello Stato e figura tra le più controverse nella storia della lotta alla mafia in Italia. Il suo nome resta legato agli anni più ...

Bruno Contrada muore a 94 anni: l'ex 007 tra mafia e servizi segreti Si è spento a 94 anni Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde, figura centrale durante gli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo. Conosciuto come uno degli 007 ...

Morto Bruno Contrada, l'ex 007 degli anni della guerra alla mafia a Palermo. Le ombre, la condanna, il risarcimento

E' morto Bruno Contrada, controverso 007 della lotta alla mafia L'ex...