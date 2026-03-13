I pluviali del ponte dei Cappuccini sembrano già essere in cattive condizioni, sollevando domande sulla loro durata. Sono stati rifatti meno di tre anni fa, ma alcuni sembrano già danneggiati o in disuso. La situazione solleva dubbi sulla qualità dei lavori eseguiti e sulla resistenza dei materiali utilizzati. La questione riguarda direttamente chi si occupa della manutenzione del ponte.

Come può accadere che pluviali praticamente nuovi, rifatti meno di tre anni fa nell’ambito dei lavori al ponte dei Cappuccini, invece di convogliare acqua la disperdano nella strada sottostante a discapito di malcapitati pedoni e ciclisti? Anche ieri, giorno di piogge intense, il fenomeno ha generato un certo stupore tra i pesaresi, i quali, hanno segnalato la necessità di "correre ai ripari". Al Carlino sono arrivati dei video fatti da automobilisti impressionati per la cascata d’acqua battente sulle macchine parcheggiate sotto il cavalcaferrovia. Segnalazioni dello stesso tenore sono arrivate alla consigliera del quartiere Centro, Roberta Codignoli, la quale ha raccolto la testimonianza di un paio di pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I pluviali del ponte dei Cappuccini sono già ko?

