Chi sono i ragazzi che hanno spaccato il muso alla statua del ponte dei leoni

Da monzatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno, alcuni minorenni italiani residenti a Monza hanno vandalizzato una delle statue del ponte dei Leoni. La questura di Monza ha confermato l’episodio, che ha coinvolto giovani che, per motivi ancora in fase di accertamento, hanno danneggiato il monumento senza alcuna motivazione apparente. L’episodio ha suscitato attenzione, ma le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire i dettagli.

Sono minorenni, italiani e residenti a Monza. Queste le informazioni che la questura di Monza ha confermato in merito all’atto di vandalismo compiuto la notte di Capodanno a danno di una delle statue del ponte dei leoni, a Monza.Il petardo fatto scoppiare nella bocca del leoneUna delle statue è. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

