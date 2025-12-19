Scopri chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia, secondo la classifica di Forbes. Un panorama di imprenditori e investitori che con il loro successo contribuiscono a plasmare l’economia regionale e nazionale. Un viaggio tra le storie di chi ha raggiunto l’apice della ricchezza, testimoniando il dinamismo e l’ambizione della nostra terra.

© Ilgiorno.it - Chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia: la classifica di Forbes dei miliardari italiani

Milano, 19 dicembre 2025 – Forbes ha pubblicato ieri la classifica dei miliardari nel mondo. Per quant riguarda l’Italia, i nostri Paperoni diventano sempre più numerosi e sempre più ricchi. Alla fine del 2025 sono 79, cinque in più rispetto ad aprile, quando Forbes aveva pubblicato la consueta classifica annuale. Mantiene solida la prima posizione Giovanni Ferrero con una patrimonio, in crescita di 41,3 miliardi; secondo Andrea Pignataro (Ion) con 36,9 miliardi terzo, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether con 22,4 miliardi. Al quarto posto Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), al quinto Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether con 9,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Chi sono i 9 più ricchi in Emilia Romagna: la classifica di Forbes dei miliardari italiani

Leggi anche: La classifica dei miliardari di Forbes, chi sono i più ricchi di Toscana e Umbria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La donna più forte del mondo è uomo trans Jammie Booker | squalificato non aveva dichiarato di essere nato maschio alla direzione; Gabriele Muccino | Oggi le donne hanno più capacità di controllo nel dire e nell’affrontare le cose non dette gli uomini tendono a essere più vigliacchi La censura è la morte di ogni forma d’amore; Più screening e maggiore adesione delle donne alle vaccinazioni | il bilancio di genere dell' Asl Bari.

Uomini e Donne: Gemma di nuovo alle prese con le sue pene d'amore, Sabrina rivede Carlo e la scelta di Flavio - Ieri, lunedì 15 dicembre, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. msn.com