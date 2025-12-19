Chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia | la classifica di Forbes dei miliardari italiani
Scopri chi sono le donne e gli uomini più ricchi in Lombardia, secondo la classifica di Forbes. Un panorama di imprenditori e investitori che con il loro successo contribuiscono a plasmare l’economia regionale e nazionale. Un viaggio tra le storie di chi ha raggiunto l’apice della ricchezza, testimoniando il dinamismo e l’ambizione della nostra terra.
Milano, 19 dicembre 2025 – Forbes ha pubblicato ieri la classifica dei miliardari nel mondo. Per quant riguarda l’Italia, i nostri Paperoni diventano sempre più numerosi e sempre più ricchi. Alla fine del 2025 sono 79, cinque in più rispetto ad aprile, quando Forbes aveva pubblicato la consueta classifica annuale. Mantiene solida la prima posizione Giovanni Ferrero con una patrimonio, in crescita di 41,3 miliardi; secondo Andrea Pignataro (Ion) con 36,9 miliardi terzo, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether con 22,4 miliardi. Al quarto posto Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), al quinto Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether con 9,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
