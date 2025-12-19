La classifica dei miliardari di Forbes chi sono i più ricchi di Toscana e Umbria

Scopri i nomi dei più ricchi di Toscana e Umbria secondo la classifica Forbes 2025. Un quadro aggiornato che evidenzia le ricchezze emergenti e consolidate nelle due regioni, riflettendo i cambiamenti economici e le nuove fortune nate nel corso dell’anno. Un approfondimento sulle personalità che dominano il panorama finanziario locale, testimoniando la crescita e il dinamismo del territorio.

Firenze, 19 dicembre 2025 – Crescono i miliardari in Italia che, alla fine dell'anno, secondo la consueta classifica stilata da Forbes, sono 79,5 in più della precedente edizione della classifica uscita in primavera. A livello nazionale non ci sono scossoni: in testa saldamente al comando c'è Giovanni Ferrero con una patrimonio, in crescita di 41,3 miliardi; secondo Andrea Pignataro (Ion) con 36,9 miliardi terzo, Giancarlo Devasini della criptovaluta Tether con 22,4 miliardi. Al quarto posto Francesco Gaetano Caltagirone (9,8 miliardi di dollari), al quinto Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether con 9,5 miliardi.

