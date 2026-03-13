I nuovi cubi al macrolotto La protesta dei residenti | Nessuno ci ha ascoltato

Nel Macrolotto 2, in via Aldo Moro, è stato completato un nuovo insediamento industriale. I residenti di Paperino si sono riuniti per esprimere il loro disappunto e affermano di non essere stati ascoltati durante i lavori. La questione ha sollevato discussioni tra chi vive nella zona e le autorità coinvolte. La protesta dei residenti si fa sentire con chiarezza.

Il nuovo insediamento industriale realizzato in via Aldo Moro, nel Macrolotto 2, continua a far discutere tra i residenti della zona di Paperino. Tra le voci più critiche c'è quella di Giovanni Pieri, pratese legato alla sua terra, che contesta la collocazione degli ultimi capannoni costruiti praticamente a ridosso della frazione abitata. L'intervento riguarda circa 10mila metri quadrati di nuovi edifici che, secondo chi vive nella zona, hanno modificato in modo evidente il paesaggio. Al Macrolotto restano poi gli ultimi due lotti: nel proseguimento di via Lille in direzione San Giorgio di 55.000 mq ed un altro lotto di 7.000 mq in via...