Brian May ha suonato in radio Not For Sale Polar Bear un inedito dei Queen che nessuno aveva mai ascoltato

Ieri pomeriggio, durante uno speciale natalizio su Planet Rock, Brian May ha eseguito in radio un brano inedito dei Queen, intitolato “Not For Sale (Polar Bear)”. Si tratta di una traccia mai pubblicata prima e mai ascoltata dal vivo, offrendo ai fan un’occasione unica di ascolto. L’evento ha rappresentato un momento speciale per gli appassionati di musica e della storica band britannica.

Ieri pomeriggio, nel corso di uno speciale natalizio della stazione radiofonica britannica Planet Rock, Brian May ha suonato un inedito dei Queen che nessuno, fino ad allora, aveva mai ascoltato dal vivo. Il brano si intitola Not For Sale (Polar Bear), ed è stato inciso durante le sessioni di registrazione per l’album del 1974 Queen II. Alla fine, però, Freddie Mercury e soci avevano deciso di non inserirlo nella tracklist definitiva. Il “regalo di Natale” di Brian May: una canzone inedita dei Queen. Una versione “bootleg” della canzone potrebbe essere già in qualche modo circolata attraverso gli Smile, gruppo in cui May militava prima dei Queen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Brian May ha suonato in radio “Not For Sale (Polar Bear)”, un inedito dei Queen che nessuno aveva mai ascoltato Leggi anche: Strage annunciata: perché nessuno ha ascoltato le minacce dei Ramponi? Leggi anche: È morto Jack DeJohnette, il batterista jazz che ha suonato con Miles Davis e Keith Jarrett aveva 83 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Queen: lo speciale regalo che Freddie Mercury fece a Brian May nel nome del loro indissolubile legame; v Addio a Mick Abrahams, membro fondatore dei Jethro Tull; Greta Van Fleet: “Non vorremmo mai essere degli esperti di musica. Ecco le nostre più grandi paure”. Brian May ha suonato in radio “Not for Sale (Polar Bear)”, un inedito dei Queen che nessuno aveva mai ascoltato - Una versione “bootleg” della canzone potrebbe essere già in qualche modo circolata attraverso gli Smile, gruppo in cui May militava prima dei Queen. msn.com

