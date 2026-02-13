Carnevale allo Slow Park di Foggia il programma degli appuntamenti

Il Carnevale si anima allo Slow Park di Foggia, dove il consorzio di cooperative sociali ‘Oltre’ organizza una giornata ricca di eventi dedicati a tradizioni, creatività e comunità.

Carnevale allo ’Slow Park’ di Foggia tra ’Tradizioni, creatività e comunità’. Una giornata da vivere all’insegna di laboratori esperienziali, pratiche artistiche e spettacoli dal vivo organizzati dal consorzio di cooperative sociali ‘Oltre’ che gestisce la struttura di proprietà comunale in viale Manfredi. ‘Carnevale Slow’ è in programma domenica 15 febbraio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 fino alle 19.30, con momenti dedicati a piccoli e grandi che potranno vivere la magia di questo periodo di festa nello spazio il cui logo è ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, conoscere meglio sé stessi, riscoprire prodotti a km 0.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri il magico Natale allo Slow Park di Foggia, un luogo incantato dove dal 19 al 31 dicembre si respirerà l’atmosfera delle feste.

Questa mattina è stato presentato il programma del Carnevale a Foggia.

