I looksmaxxer hanno conquistato le passerelle E adesso?

I looksmaxxer, appassionati di miglioramento fisico e estetico, hanno recentemente fatto il loro ingresso nelle passerelle di moda. Questa tendenza si lega a un fenomeno più ampio che, tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000, ha visto designer come Tom Ford mettere in evidenza un’estetica maschile molto marcata. Ora, questa stessa cultura si sta trasferendo nel mondo della moda.

I looksmaxxer sono arrivati sulle passerelle. Perché? Tra la fine degli anni ‘90 e i primi 2000, Tom Ford si era distinto per la volgare oggettivazione del corpo da maschio alfa. Il designer aveva vestito ragazzi muscolosi con tanga Gucci a coda di balena, con le doppie G del marchio che spuntavano dal solco dei glutei dei modelli, proprio nel punto in cui si gonfiavano in curve succose. Nel 2002, aveva poi diretto una campagna pubblicitaria per un profumo di YSL, in cui appariva Samuel de Cubber in un nudo integrale (all’epoca GQ, con molte altre riviste, ha rifiutato di pubblicare l'annuncio pubblicitario). Lo sguardo di Ford sul corpo degli uomini era comunque espansivo, carnale e voluttuoso; l'ultima settimana della moda ha invece esplorato gli estremi inquietanti, asessuati e pericolosi della vanità maschile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

