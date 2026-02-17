La winter bonnet è tornata di moda, portando un tocco retrò tra gli outfit invernali. Questo cappello caldo, una volta considerato un accessorio nostalgico, ora spopola tra le influencer sui social, dove viene indossato con abiti moderni e colorati. Le ragazze lo scelgono per aggiungere un elemento originale alle loro mise e per proteggersi dal freddo con stile.

Se pensavi che l’inverno fosse solo cappotti neri e beanie basic, preparati a cambiare mood. La winter bonnet è ufficialmente uscita dal cassetto delle nonne cool ed è atterrata dritta nei delle it-girl. Morbida, avvolgente, leggermente teatrale, sta trasformando il concetto di “coprirsi dal freddo” in una dichiarazione di stile. Non è più solo un pezzo funzionale: è il dettaglio che incornicia il viso, addolcisce un look strutturato e aggiunge quel twist romantico che fa subito editoriale. Winter bonnet mania: il cappuccio romantico che sta riscrivendo lo stile inverno 2026. Siamo in un momento in cui gli accessori non sono più un afterthought, ma il centro dell’outfit. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, è tornato la winter bonnet: l’accessorio cozy che ha conquistato street style (ma anche passerelle)

Inizia la stagione delle fashion week e le strade di Milano si riempiono di influencer e fashionisti che mostrano i loro look.

Nel gennaio 2026, i designer hanno presentato bermuda come capo di tendenza per l'inverno, rompendo gli schemi tradizionali.

