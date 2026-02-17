Dalla palestra di Bellaria alle passerelle | James ha conquistato il cuore della tigre Federica Brignone

James ha attirato l’attenzione di Federica Brignone durante un evento sportivo a Bellaria, spinto dalla sua passione per il fitness. La passione per la palestra lo ha portato a sfoggiare un cappello tigrato in tribuna, attirando subito gli sguardi dei fotografi. Ora, il suo percorso si è ampliato, portandolo a sfilare sulle passerelle di moda tra Italia, Germania e Turchia.

Scuole tra Bellaria e Rimini, un passato nel basket, poi il salto nel fashion system: il percorso romagnolo del nuovo compagno della campionessa olimpica Con il suo cappello tigrato indossato con orgoglio in tribuna ha catturato l’attenzione dei media. Lui oggi è un modello, che lavora tra Italia, Germania e Turchia. Ma soprattutto è il nuovo fidanzato di Federica Brignone, la nostra tigre delle piste, la regina azzurra delle nevi capace di realizzare il miracolo di conquistare ben due medaglie d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, facendo esultare e riempiendo d'orgoglio il cuore di tutti gli italiani.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

