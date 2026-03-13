I 60 anni di Manuel Agnelli Voglio diventare bravissimo a ping pong Mia figlia Emma e i tre San Siro con gli Afterhours | niente di scontato

Manuel Agnelli compie 60 anni e oggi ha iniziato a festeggiarli. Ha parlato del suo obiettivo di migliorare nel ping pong, di sua figlia Emma e dei tre concerti allo stadio San Siro con gli Afterhours. Le sue parole sono state riportate in un'intervista, dove ha condiviso alcuni dei suoi progetti futuri e le esperienze più recenti.

Milano – Quei sessant’anni che compie proprio oggi, Manuel Agnelli ha iniziato a festeggiarli con un giorno d’anticipo nella familiare cornice di Germi, il suo laboratorio d’idee in via Cicco Simonetta a Milano, presentando ai media “Suoni dal Futuro”, il progetto sulla nuova scena musicale italiana realizzato in collaborazione con Siae che eredita nelle intenzioni del deus ex machina degli Afterhours la missione di “Carne fresca”, il focus sulle realtà emergenti cresciuto negli ultimi due anni, espandendolo su scala nazionale. FOTO M. BARBAGLIA - MILANO 02102025 MANUEL AGNELLI E PAOLO FRESU PRESENTANO GERMI' N' JAZZ Manuel, il giorno del suo compleanno qual è il primo pensiero? “Allenarmi a ping pong, perché sto cercando di diventare forte sotto la guida di un maestro di livello mondiale come il cinese Yang Min. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 60 anni di Manuel Agnelli. “Voglio diventare bravissimo a ping pong. Mia figlia Emma e i tre San Siro con gli Afterhours: niente di scontato” Articoli correlati Leggi anche: Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo Devastano il tavolo da ping pong pubblico a Solbiate Olona: scoperte tre baby vandale insospettabiliSolbiate Olona (Varese) - Salgono sul tavolo da ping pong come fosse un palco, poi iniziano a colpirne la rete d’acciaio con una furia inspiegabile,... Aggiornamenti e notizie su Manuel Agnelli Temi più discussi: Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo; Milano, c'è aria di live show: tutti i locali dove trovare musica dal vivo. Rock, jazz, metal e funky, da Nolo a Porta Romana, dai Navigli alla Barona; I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: annunciate le date del tour 2027; Mina: L’Eclissi più luminosa della musica Italiana. Manuel Agnelli compie 60 anniNato nel 1966 a Corbetta, nel 1985 fonda gli Afterhours, gruppo che diventa uno dei punti di riferimento del rock alternativo italiano. msn.com Manuel Agnelli: «A X Factor avrei corso il rischio di diventare grottesco: avevo già detto quello che dovevo dire. I Måneskin? Hanno dimostrato che il rock è un linguaggio ...Manuel Agnelli, in occasione dell'uscita del suo nuovo libro Ballate per piccole iene 2025 – Afterhours, si racconta al Corriere in un'intervista intima e inaspettata. «La gente pensa che io sia ... vanityfair.it Manuel Agnelli porta carne fresca a Torino: allo sPAZIO211 l'ultima tappa di Suoni dal Futuro x.com Manuel Agnelli lancia "Suoni dal futuro" Un tour dedicato ad artisti emergenti tra i 15 e i 30 anni, organizzato insieme a Siae Sul sito il servizio completo: https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/03/manuel-agnelli-suoni-dal-futuro-cb7c83c3-b74d-40ce- facebook