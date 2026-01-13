Devastano il tavolo da ping pong pubblico a Solbiate Olona | scoperte tre baby vandale insospettabili
A Solbiate Olona, tre giovani sono stati sorpresi mentre danneggiavano il tavolo da ping pong pubblico. Dopo aver salito sul tavolo, hanno colpito ripetutamente la rete in acciaio, provocandone la rottura. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando il fenomeno dei vandalismi nei luoghi pubblici, spesso inaspettati e difficili da prevenire.
Solbiate Olona (Varese) - Salgono sul tavolo da ping pong come fosse un palco, poi iniziano a colpirne la rete d’acciaio con una furia inspiegabile, calci dopo calci, finché non la sradicano del tutto. Sono immagini che lasciano senza parole quelle registrate dalle telecamere d i videosorveglianza del parco pubblico di via Cesare Battisti, al confine con Fagnano: tre ragazzine, tre adolescenti dall’aria insospettabile, immortalate mentre vandalizzano il nuovo gioco sportivo installato appena tre mesi fa. Le riprese parlano chiaro: le baby teppiste non si limitano a piegare la rete, ma la sollevano di peso e la lanciano oltre la recinzione, facendola finire nell’area privata adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: ’Mr Ping Pong’ sfida il pubblico. Al Barattoni lo spettacolo clown
Leggi anche: I fratelli Campagna sono le due giovani promesse del tennis tavolo azzurro "Essere allenati da papà è un vantaggio. Con lui c’è un bellissimo rapporto Siamo tecnicamente diversi e per questo in coppia siamo complementari». "Ping Pong per tutti. Servono testa, gambe e un grande tocco»
Devastano il tavolo da ping pong pubblico a Solbiate Olona: scoperte tre baby vandale insospettabili - ll comandante dei vigili: “Vi invito a presentarvi al comando e a autodenunciarvi. ilgiorno.it
Mezzocammino, il Comune ha demolito lo storico tavolo da ping pong - Brutto risveglio, a pochi giorni dal Natale, per i cittadini di Mezzocammino. romatoday.it
Sono tornato là dove non ero mai stato. Nulla, da come non fu, è mutato. Sul tavolo (sull’incerato a quadretti) ammezzato ho ritrovato il bicchiere mai riempito. Tutto è ancora rimasto quale mai l’avevo lasciato. Giorgio Caproni, 7 gennaio 1912 – 22 gennaio 19 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.