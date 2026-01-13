Devastano il tavolo da ping pong pubblico a Solbiate Olona | scoperte tre baby vandale insospettabili

A Solbiate Olona, tre giovani sono stati sorpresi mentre danneggiavano il tavolo da ping pong pubblico. Dopo aver salito sul tavolo, hanno colpito ripetutamente la rete in acciaio, provocandone la rottura. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando il fenomeno dei vandalismi nei luoghi pubblici, spesso inaspettati e difficili da prevenire.

