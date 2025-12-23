Premiati i giovani cronisti della Riviera del Brenta e del Miranese per i racconti di territorio tra memoria cambiamenti e futuro

Il 29 novembre 2025, a Villa dei Leoni, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”. Un’iniziativa che ha coinvolto giovani nel raccontare il territorio, tra memoria, cambiamenti e prospettive future, attraverso approfondimenti e interviste. Un’occasione per valorizzare l’impegno dei giovani nel conoscere e condividere le caratteristiche della loro comunità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.