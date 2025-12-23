Premiati i giovani cronisti della Riviera del Brenta e del Miranese per i racconti di territorio tra memoria cambiamenti e futuro
Il 29 novembre 2025, a Villa dei Leoni, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”. Un’iniziativa che ha coinvolto giovani nel raccontare il territorio, tra memoria, cambiamenti e prospettive future, attraverso approfondimenti e interviste. Un’occasione per valorizzare l’impegno dei giovani nel conoscere e condividere le caratteristiche della loro comunità.
Mira, 29 novembre 2025 – Nella sala conferenze di Villa dei Leoni si è svolta la cerimonia di premiazione del percorso “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”, che in questi mesi ha visto ragazze e ragazzi osservare il territorio, porre domande. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: 'Racconti di quartiere, paesaggi di identità': gli appuntamenti gratuiti alla scoperta del territorio tra novembre e dicembre
Leggi anche: La Certosa di Padula rinasce come polo di innovazione: cultura, giovani e tecnologia per il futuro del territorio
#mantova #maturità Borse di studio del Comune di Mantova, settima edizione: premiati 12 “super diplomati” mantovani https://www.altramantova.it/it/news/cronaca/mantova/41894-borse-di-studio-del-comune-di-mantova-settima-edizione-premiati-12-giovani-s - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.