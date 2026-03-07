Il nuovo dg dell' Ulss 3 in visita agli ospedali di Dolo Mirano e Noale

Il nuovo direttore generale dell’Ulss 3 ha visitato gli ospedali di Dolo, Mirano e Noale nel corso di venerdì. Durante gli incontri, ha incontrato il personale di ciascuna struttura per salutarlo e offrire incoraggiamenti. Le visite rappresentano il primo giro ufficiale del dirigente nelle tre sedi, dove ha avuto modo di confrontarsi con i dipendenti e valutare da vicino il funzionamento delle strutture.

Massimo Zuin ha completato la prima visita a tutte le sedi ospedaliere dell'azienda sanitaria. L'assessore Gerosa all'ospedale dell'Angelo di Mestre Incontrando i primari, i medici e gli operatori dei presidi ospedalieri di Dolo e di Mirano, ne ha ribadito la centralità all'interno della rete dell'azienda sanitaria: «Sono qui per dirvi che nei programmi di sviluppo queste sedi ospedaliere, con le loro eccellenze e con il loro radicamento territoriale, sono un riferimento imprescindibile. Nel mio nuovo incarico proseguirò sulla strada della valorizzazione di questa ricchezza, fatta di impegno, di lavoro, di competenze, di sensibilità; ricchezza che sento vicina, perché quelli di Mirano e di Dolo sono i "miei" ospedali, quelli cioè che anch'io personalmente con i miei familiari ho frequentato».