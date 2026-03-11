AIE | 400 milioni di barili per fermare lo shock da Hormuz
L’Associazione Internazionale dell’Energia ha annunciato un intervento di 400 milioni di barili di petrolio per contrastare lo shock proveniente dallo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, i mercati energetici registrano una svolta importante e il prezzo del greggio si stabilizza sotto i 90 dollari al barile. La notizia si inserisce in un quadro di volatilità e tensione sui mercati globali.
I mercati energetici stanno vivendo un momento di svolta storica mentre il prezzo del greggio si stabilizza sotto la soglia dei 90 dollari al barile. Questa inversione di tendenza è diretta conseguenza della decisione unanime dei 32 paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) di immettere sul mercato ben 400 milioni di barili dalle riserve strategiche. Un’azione coordinata che mira a compensare il deficit di offerta stimato in 15 milioni di barili giornalieri causato dal blocco dello Stretto di Hormuz. La situazione è scaturita dalla guerra in Medio Oriente, evento che ha bloccato le forniture dal Golfo e spinto i prezzi verso picchi vicini ai 120 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
