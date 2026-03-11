L’Associazione Internazionale dell’Energia ha annunciato un intervento di 400 milioni di barili di petrolio per contrastare lo shock proveniente dallo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, i mercati energetici registrano una svolta importante e il prezzo del greggio si stabilizza sotto i 90 dollari al barile. La notizia si inserisce in un quadro di volatilità e tensione sui mercati globali.

I mercati energetici stanno vivendo un momento di svolta storica mentre il prezzo del greggio si stabilizza sotto la soglia dei 90 dollari al barile. Questa inversione di tendenza è diretta conseguenza della decisione unanime dei 32 paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) di immettere sul mercato ben 400 milioni di barili dalle riserve strategiche. Un’azione coordinata che mira a compensare il deficit di offerta stimato in 15 milioni di barili giornalieri causato dal blocco dello Stretto di Hormuz. La situazione è scaturita dalla guerra in Medio Oriente, evento che ha bloccato le forniture dal Golfo e spinto i prezzi verso picchi vicini ai 120 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AIE: 400 milioni di barili per fermare lo shock da Hormuz

G7: 400 milioni di barili in gioco per fermare il crollo dei mercatiOggi, 9 marzo 2026, i ministri delle finanze del G7 si riuniscono in una sessione di emergenza per valutare un rilascio coordinato di petrolio dalle...

Iran – Giappone e Germania liberano le riserve petrolifere. L’Agenzia dell’Energia valuta il più grande rilascio: 400 milioni di bariliLa guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran – e la risposta di Teheran verso i paesi del Golfo – ha riportato drammaticamente...

