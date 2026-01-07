L’eventuale azione unilaterale degli Stati Uniti in Groenlandia, senza consultare la Danimarca, membro dell’UE e della NATO, solleva interrogativi sul rispetto delle alleanze internazionali. Fidanza commenta questa possibile mossa, sottolineando l’importanza di un dialogo tra le parti. Trump ha annunciato di ascoltare i leader europei, evidenziando l’interesse per un confronto sulle questioni strategiche e geopolitiche legate alla regione.

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Un'azione unilaterale americana in Groenlandia senza un accordo con la Danimarca, che fa parte dell'Ue e soprattutto della Nato, sarebbe inspiegabile”. Lo dice al Foglio Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo e vicepresidente di Ecr, il partito dei conservatori d'Europa. "Trump va preso sul serio, ma non alla lettera. Aveva ragione, come altri presidenti Usa prima di lui, nel richiamare gli alleati a contribuire maggiormente al bilancio Nato. Anche il tema del rafforzamento della presenza occidentale nell'Artico è enorme ed è stato colpevolmente sottovalutato: se non fosse stato per lui, quelli che oggi si indignano penserebbero ancora alla Groenlandia come a una carta del Risiko e non come a un'area cruciale per la nostra sicurezza, intorno a cui sguazzano indisturbati russi e cinesi con i loro sottomarini nucleari”, spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Groenlandia: Fidanza, 'inspiegabile eventuale azione Usa, Trump ascolterà i leader Ue'

Leggi anche: Fidanza (FdI): “Inspiegabile un’eventuale azione Usa contro la Groenlandia"

Leggi anche: I leader Ue a Trump: «La Groenlandia fa parte della Nato» | L'ex premier svedese: «Il rischio di un’azione americana è attuale»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fidanza (FdI): “Inspiegabile un’eventuale azione Usa contro la Groenlandia; Groenlandia: Fidanza, 'inspiegabile eventuale azione Usa, Trump ascolterà i leader Ue'; Fidanza FdI | Inspiegabile un’eventuale azione Usa contro la Groenlandia.

Fidanza (FdI): “Inspiegabile un'eventuale azione Usa contro la Groenlandia" - Il capogruppo di FdI all'Eurocamera e vicepresidente dei conservatori europei commenta gli ultimi sviluppi internazionali: "Ma Trump ascolterà i leader europei”, dice. ilfoglio.it