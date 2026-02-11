Questa mattina, al liceo Parini di Milano, gli studenti occupano le aule e il preside si infuria. Il dirigente scolastico ha deciso di dormire in scuola per contrastare l’occupazione, definendola un “teatrino mortificante”. La protesta continua, mentre il preside si rifiuta di cedere, convinto che l’educazione non possa essere piegata a logiche ideologiche. In mezzo a questa tensione, i giovani vogliono solo capire il senso della propria vita e il valore della scuola.

«Chi ha a cuore l’educazione dei giovani non può offrire un’ideologia. Il giovane resta in definitiva nella sua solitudine e con il suo grande desiderio di scoprire il significato delle cose e del proprio destino». A scriverlo, in una lettera aperta pubblicata su Libero, è Massimo Nunzio Barrella, preside dello storico liceo Parini di Milano, occupato lunedì su iniziativa del collettivo Rebelde, con l’aiuto dell’ Unione degli Studenti. A trascorre le notti a scuola, però, non ci sono solo gli studenti, ma anche Barrella, non nuovo a iniziative del genere «non perché io sia connivente, il contrario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Parini di Milano il collettivo occupa, il preside “contro occupa” e dorme a scuola: «Un teatrino mortificante, non mi rassegno»

Questa mattina al Liceo Parini si è vissuto un altro episodio di tensione.

Il preside del liceo Parini di Milano, Massimo Nunzio Barrella, ha scritto una lettera per spiegare perché passa le notti a scuola.

