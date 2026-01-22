Hockey ghiaccio colpo grossissimo di Asiago in Alps League Sconfitta la capolista Salzburg II all’overtime!

L’Asiago hockey ha ottenuto una importante vittoria in Alps League, sconfiggendo ai supplementari la capolista Salzburg II in casa. Con questa prestazione, la squadra italiana rafforza la propria posizione in classifica, mantenendo alta la competitività nel campionato 2025-2026. Un risultato che testimonia il miglioramento e la determinazione del team nel contesto della stagione attuale.

Colpo grosso Asiago nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La compagine italiana ha infatti incasellato l’ennesimo successo consecutivo concedendosi il lusso di battere ai supplementari tra le mura amiche la capolista Salzburg II, consolidando così il quarto posto in classifica. Inizio totalmente in salita per i veneti che, nel primo periodo, hanno subito le reti di prima di Juhola (3:29) e, successivamente, di Baumann (6:41). Asiago si sveglia a cinque minuti dalla prima sirena, accorciando le distanze con Magnabosco (15:37), per poi pareggiare i conti al 4:16 del secondo tempo con Porco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hockey ghiaccio: Renon batte la capolista Salzburg in Alps League, sorride VipitenoNel campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, le squadre italiane hanno ottenuto risultati generalmente positivi.

Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps LeagueNel turno di Alps League 2025-2026, le squadre italiane Asiago e Renon hanno ottenuto risultati positivi, consolidando le proprie posizioni in campionato.

