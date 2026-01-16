Gli italiani sono a casa Il resto è solo bla bla

Gli italiani sono a casa, concentrati sulle proprie quotidianità. Le discussioni politiche spesso si concentrano su temi lontani dalla realtà quotidiana delle persone. Recentemente, Stefano Feltri ha espresso dubbi sull’efficacia del governo Meloni riguardo alla questione Trentini, evidenziando come il dibattito pubblico possa talvolta perdere di vista le problematiche concrete della cittadinanza.

Caro Direttore Feltri, ieri il giornalista Stefano Feltri, non parente del grande Vittorione, ha vergato su X questo livoroso tweet: «Non solo è difficile rintracciare qualcosa di concreto, nell'azione del governo Meloni per la liberazione di Trentini. Al contrario, si trovano parecchi esempi di scelte diplomatiche e di comunicazione, che potrebbero averla ritardata o complicata». Giudico penosi i «rosicamenti» del collega: forse, non ha avuto torto don Carlino De Benedetti a licenziarlo dalla direzione del «Domani». Gli rinfresco qualche significativa notizia, che un bravo giornalista, in primis un ex direttore, non dovrebbe ignorare: Patrick Zaki: libero il 20 luglio 2023, governo Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

