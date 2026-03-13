Una donna racconta di aver interrotto due gravidanze a causa della trisomia 21. La donna ha un figlio di sette anni, nato senza complicazioni. Ha parlato con un medico, chiedendo se si tratta di un caso isolato. La sua esperienza riguarda due interruzioni di gravidanza legate alla condizione genetica. La conversazione si è svolta in un contesto di consulto medico.

Buongiorno dottore, ho già un figlio di 7 anni la cui gravidanza è andata avanti senza nessun problema. Ora ho 38 anni e negli ultimi tre anni, ho dovuto interrompere due gravidanze in atto per la presenza della trisomia 21. Io e mio marito abbiamo fatto la mappe cromosomiche e risulta tutto nella norma: è solamente un caso? Ho un po’ paura a ritentare nuovamente. La ringrazio. Buongiorno signora, dal punto di vista citogenetico formale, se entrambi i cariotipi di coppia sono normali, non c’è una causa strutturale ereditaria (come una traslocazione Robertsoniana) che spieghi le due trisomie 21. Questo è un dato molto importante e rassicurante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ho dovuto interrompere due gravidanze per la trisomia 21: è solo un caso?”

Articoli correlati

Carolina Marconi, che dopo due gravidanze perse ha dovuto interrompere la Procreazione Medicalmente Assistita. Perché succede e in che modo si può affrontare il desiderio di maternità dopo un percorso oncologicoCi ha provato con la fecondazione assistita, insieme al compagno Alessandro Tulli, non appena le è stato possibile.

Carolina Marconi, le conseguenze del tumore: "Ho perso due gravidanze"Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi perché io non gli avrei potuto dare quel figlio che lui vorrebbe tanto" Non basta il tumore.

Tutto quello che riguarda dovuto interrompere

Discussioni sull' argomento Lite tra ex finisce in tribunale: Per uscire di casa ho dovuto chiamare la polizia. Lui: Calunnie; L'Italia vince la 65ª AlpeCimbra Fis Children Cup: Ranieri e Seletto di bronzo nella giornata finale; Elettra Lamborghini: Penso di avere l'Adhd. Parlo coi cavalli. Prima di Sanremo? Mangiavo solo uova; La showgirl Paola Caruso annulla le nozze: Sono disgustata, era una storia in quattro.

Il 92enne Giuseppe Corrente si è laureato in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli. Si era iscritto all’Università negli anni ’50, ma aveva dovuto interrompere gli studi per motivi di lavoro. La pausa, durata ben 70 anni, si è conclusa quando ha deciso di ripre - facebook.com facebook

I sette scali principali della regione hanno dovuto interrompere le operazioni a causa della guerra e, in particolare, dell'offensiva iraniana. Ma il settore può convivere con conflitti e tensioni geopolitiche x.com