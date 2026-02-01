Carolina Marconi apre il suo cuore a “Storie al bivio”. L’ex gieffina e showgirl parla delle difficoltà nel tornare a desiderare una famiglia, dopo aver affrontato un tumore al seno nel 2021. La donna ha perso due gravidanze e ha dovuto interrompere la Procreazione Medicalmente Assistita. Ora, racconta, cerca di capire come gestire il desiderio di maternità, tra le sfide della malattia e le difficoltà del percorso.

Ci ha provato con la fecondazione assistita, insieme al compagno Alessandro Tulli, non appena le è stato possibile. Come aveva spiegato a Vanity Fair, finita la chemioterapia e sconfitto il tumore al seno, aveva iniziato una cura destinata a durare cinque anni: una puntura ogni ventotto giorni, di anti-ormonali. Dopo due anni, però, era possibile fare il primo tentativo. «I medici hanno visto che, “sbloccando” le donne e lasciando loro il tempo per cercare un figlio, non c’è rischio di recidiva». La prima gravidanza era arrivata subito: «Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno eravamo al settimo cielo», ha raccontato Carolina nella puntata di Storie al Bivio, aggiungendo che la gravidanza si è tuttavia interrotta, così come la seconda: «Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carolina Marconi, che dopo due gravidanze perse ha dovuto interrompere la Procreazione Medicalmente Assistita. Perché succede e in che modo si può affrontare il desiderio di maternità dopo un percorso oncologico

Approfondimenti su Carolina Marconi

Dopo aver affrontato un tumore, Carolina Marconi apre il suo cuore.

Il reparto di Procreazione Medicalmente Assistita dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno si prepara a rafforzarsi con l'assunzione di due nuove ginecologhe.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carolina Marconi

Argomenti discussi: Ho perso due gravidanze, ora penso all'adozione, Carolina Marconi e il sogno della maternità a 'Storie al bivio'; Carolina Marconi e il dramma del tumore: lo stop forzato alla gravidanza; Carolina Marconi: Ho abortito due volte, ho detto al mio compagno di lasciarmi perchè non riuscivo a dargli un figlio; Carolina Marconi: Dopo due aborti, ho ripreso la cura ormonale. Ora penso all’adozione.

Carolina Marconi dopo le due gravidanze perse: «Ho detto al mio fidanzato di lasciarmi. Non gli avrei potuto dare il figlio che vorrebbe tanto»L'amore può vincere anche sull'impossibilità di avere un figlio. Carolina Marconi racconta la sua esperienza a Monica Setta durante ... msn.com

Malattia Carolina Marconi / Quando mi hanno detto del tumore sentivo esplodere il cuoreCarolina Marconi ha vissuto alcune difficoltà nel corso della sua storia recente, a causa della malattia. Un rapporto difficile che l'ha segnata. ilsussidiario.net

Carolina Marconi e il dolore delle gravidanze interrotte: «Ora pensiamo all’adozione». Carolina Marconi ha aperto il cuore a ‘Storie al bivio’, raccontando il percorso doloroso che l’ha vista affrontare due gravidanze interrotte. L’attrice, già vincitrice di una bat - facebook.com facebook

A "Storie al bivio" ospiti Nadia Bengala, Carolina Marconi, Arianna David, Veronica Maya, Antonella Mosetti, Laura Adriani @MonicaSetta x.com