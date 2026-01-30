Carolina Marconi rivela che il tumore le ha lasciato più di una cicatrice. La showgirl ha confessato di aver perso due gravidanze a causa delle complicazioni legate alla malattia. La sua storia mette in luce le difficoltà che molte donne affrontano nel combattere il cancro e nel cercare di mantenere la propria famiglia.

Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi perché io non gli avrei potuto dare quel figlio che lui vorrebbe tanto" Non basta il tumore. Ora anche l'impossibilità di realizzare il suo sogno, quello cioè di avere un bambino. Carolina Marconi ha parlato del difficile percorso della maternità con Monica Setta, nella puntata di "Storie al bivio" in onda sabato 31 gennaio su Rai2. "Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti. In quanto ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale", ha spiegato l'attrice che ha affrontato e sconfitto un tumore al seno. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Carolina Marconi, le conseguenze del tumore: "Ho perso due gravidanze"

Dopo aver affrontato un tumore, Carolina Marconi apre il suo cuore.

