L’Iran attacca Paesi arabi Usa | Mine a Hormuz Ferito Mojtaba Khamenei

Da tv2000.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l’Iran ha lanciato attacchi contro basi in Arabia Saudita, Israele e posizioni statunitensi in Medio Oriente, utilizzando droni e missili. Durante l’assalto, Mojtaba Khamenei è rimasto ferito. Il governo iraniano ha annunciato l’uso di mine a Hormuz, mentre le operazioni militari sono state condotte senza indicazioni di coinvolgimenti di altre nazioni.

Nuovi attacchi di Teheran nella notte contro Arabia Saudita ed Israele. Ma droni e missili anche contro le basi statunitensi in Medio Oriente. Intanto secondo media iraniani Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema dell'Iran, sarebbe rimasto ferito ma si troverebbe in un luogo altamente sicuro. Servizio di Antonella Mitola

