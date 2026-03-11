L’Iran attacca Paesi arabi Usa | Mine a Hormuz Ferito Mojtaba Khamenei

Nella notte, l’Iran ha lanciato attacchi contro basi in Arabia Saudita, Israele e posizioni statunitensi in Medio Oriente, utilizzando droni e missili. Durante l’assalto, Mojtaba Khamenei è rimasto ferito. Il governo iraniano ha annunciato l’uso di mine a Hormuz, mentre le operazioni militari sono state condotte senza indicazioni di coinvolgimenti di altre nazioni.