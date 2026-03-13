Kerry Washington ha dichiarato di essere una grande fan della serie canadese sulla storia d'amore tra due giocatori di hockey, arrivata in Italia su HBO Max. L'attrice ha ammesso di essere ossessionata dal programma e ha espresso il suo entusiasmo per lo show, rivelando un interesse personale che ha suscitato l'attenzione dei fan e dei media.

L'attrice ha rivelato di essere una grande fan dello show canadese sulla storia d'amore tra due giocatori di hockey arrivato in Italia su HBO Max. La serie Heated Rivalry sta continuando a conquistare gli spettatori e può ormai contare su numerosi fan anche tra le star di Hollywood. Tra le dichiarazioni pubbliche di grande ammirazione per la storia di Ilya e Shane c'è ora quella di Kerry Washington, star della serie Apple TV Imperfect Women. La passione di Kerry per lo show canadese Durante un'intervista rilasciata a Variety, l'attrice ha ammeso senza esitazioni che la visione di Heated Rivalry (di cui potete leggere la nostra recensione) l'ha conquistata al punto da comprare merchandise ispirato allo show tratto dai romanzi di Rachel Reid. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry, Kerry Washington ammette il suo amore per la serie: "Sono ossessionata!"

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