Heated Rivalry in uscita anche in Italia la serie cult tra hockey e amore queer

Heated Rivalry, la serie che combina sport e tematiche queer, arriva anche in Italia. Dopo aver riscosso successo in diversi paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Australia e Regno Unito, questa produzione racconta una storia di passione, competizione e identità. Un racconto che unisce emozioni autentiche e temi contemporanei, offrendo uno sguardo approfondito su un mondo spesso poco rappresentato.

Heated Rivalry, in uscita anche in Italia la serie cult tra hockey e amore queer - Dopo aver mietuto successi di pubblico e di critica in Canada, negli USA, in Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Regno Unito e anche altrove, arriva finalmente anche in Italia la serie tv Heated Rivalry ... today.it

Heated Rivalry: arriva in Italia la serie tv (e la storia d'amore) di cui tutti stanno parlando - Il prossimo 13 febbraio, nel pieno delle Olimpiadi Invernali, potremo finalmente conoscere Ilya e Shane i due giocatori di hockey protagonisti della nuova ossessione di Hollywood (Pedro Pascal incluso ... vogue.it

Connor Storrie ha dichiarato al TODAY Show che Jacob Tierney sta scrivendo la seconda stagione di Heated Rivalry e che le riprese potrebbero iniziare già quest'estate. x.com

Heated Rivalry 2, le riprese già a inizio estate Connor Storrie ha rivelato a Today che la produzione della seconda stagione potrebbero iniziare già nei primi mesi dell’estate. Intanto la prima stagione sarà finalmente visibile anche in Italia dal prossimo 13 feb facebook

