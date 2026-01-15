Heated Rivalry in uscita anche in Italia la serie cult tra hockey e amore queer

Heated Rivalry, la serie che combina sport e tematiche queer, arriva anche in Italia. Dopo aver riscosso successo in diversi paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Australia e Regno Unito, questa produzione racconta una storia di passione, competizione e identità. Un racconto che unisce emozioni autentiche e temi contemporanei, offrendo uno sguardo approfondito su un mondo spesso poco rappresentato.

Dopo aver mietuto successi di pubblico e di critica in Canada, negli USA, in Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Regno Unito e anche altrove, arriva finalmente anche in Italia la serie tv Heated Rivalry (il titolo si può tradurre con “accesa rivalità”), storia d'amore e di sport tratta dal secondo. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

