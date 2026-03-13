Harmont & Blaine ritira i 32 licenziamenti a Caivano | ammortizzatori sociali per i lavoratori
Harmont & Blaine ha deciso di ritirare 32 licenziamenti presso lo stabilimento di Caivano. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro in Prefettura a Napoli, al termine di un tavolo tecnico svoltosi al Ministero del Lavoro. La decisione coinvolge anche l’attivazione di strumenti di ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati. La questione è stata oggetto di confronto tra le parti coinvolte.
Raggiunto l'accordo per il ritiro dei licenziamenti dallo stabilimento di Caivano in Prefettura a Napoli, dopo un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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