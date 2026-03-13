Harmont & Blaine ritira i 32 licenziamenti a Caivano | ammortizzatori sociali per i lavoratori

Harmont & Blaine ha deciso di ritirare 32 licenziamenti presso lo stabilimento di Caivano. L'accordo è stato raggiunto durante un incontro in Prefettura a Napoli, al termine di un tavolo tecnico svoltosi al Ministero del Lavoro. La decisione coinvolge anche l’attivazione di strumenti di ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati. La questione è stata oggetto di confronto tra le parti coinvolte.