Harmont & Blaine ha deciso di revocare i licenziamenti e di accedere agli ammortizzatori sociali per far fronte alla crisi. La decisione arriva dopo un confronto tra l’azienda e i rappresentanti dei lavoratori, che hanno manifestato il loro dissenso contro le misure di licenziamento. L’azienda ha quindi scelto di adottare strumenti di sostegno per gestire il momento difficile.

Napoli. «Dopo un duro confronto con l’azienda, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e grazie al contributo fattivo della Prefertura di Napoli, oggi l’azienda Harmont&Blaine ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento e ha accolto la richiesta sindacale di accedere agli ammortizzatori sociali per gestire la crisi aziendale. Pur nella soddisfazione per il risultato ottenuto, dopo ore di sciopero e presidio delle lavoratrici e dei lavoratori di Harmont & Blaine, siamo consapevoli del sacrificio che comunque sarà richiesto ai lavoratori e della difficoltà di un percorso ancora tutto da costruire». Così al termine dell’incontro in Prefettura Raffaele Paudice, segretario Cgil Napoli e Campania, Andrea Pastore e Vincenzo Acanfora per la Filctem Cgil e i segretari Melicia Comberiati, Cisl Napoli e Anna Pareni della Femca Cisl. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Harmont & Blaine ritira i licenziamenti, l’azienda accede agli ammortizzatori sociali per gestire la crisi

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