Harmont&Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano | Dispiaciuti ma c'è crisi

A Caivano, Harmont & Blaine licenzia 32 lavoratori su 129. La decisione ha scatenato uno sciopero tra i dipendenti, che si sono detti dispiaciuti ma hanno sottolineato la difficile situazione economica. La società ha spiegato che i tagli sono necessari a causa della crisi.

