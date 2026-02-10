Harmont&#038;Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano | Dispiaciuti ma c'è crisi

A Caivano, Harmont & Blaine licenzia 32 lavoratori su 129. La decisione ha scatenato uno sciopero tra i dipendenti, che si sono detti dispiaciuti ma hanno sottolineato la difficile situazione economica. La società ha spiegato che i tagli sono necessari a causa della crisi.

