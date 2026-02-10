Harmont&Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano | Dispiaciuti ma c'è crisi
A Caivano, Harmont & Blaine licenzia 32 lavoratori su 129. La decisione ha scatenato uno sciopero tra i dipendenti, che si sono detti dispiaciuti ma hanno sottolineato la difficile situazione economica. La società ha spiegato che i tagli sono necessari a causa della crisi.
La società Harmont & Blaine di abbigliamento licenzia 32 dipendenti a Caivano su 129. Sciopero dei lavoratori. L'azienda: "Dispiaciuti, ma c'è crisi".🔗 Leggi su Fanpage.it
